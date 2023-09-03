



Масштабные столкновения в Ираке: есть погибшие и раненые

В Ираке на севере страны вспыхнули масштабные столкновения между различными этническими группами.



В Киркуке как минимум три человека погибли, ранения в результате стрельбы и бросания камней получили еще 16 человек, в том числе трое полицейских.



В ходе столкновений были подожжены транспортные средства. К настоящему моменту известно о 31 задержанном. Пятеро из них были вооружены.



Столкновения начались из-за контроля над зданием в городе, которое иракская армия планировала вернуть Демократической партии Курдистана.