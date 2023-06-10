



Марк Руффало поддержал статью с критикой определения антисемитизма IHRA

Актер Marvel Марк Руффало в четверг опубликовал в своем аккаунте Twitter статью, в которой попытался аннулировать определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA). Актер опубликовал отрывок из статьи The Intercept, в которой утверждается, что определение IHRA является “кульминацией лоббистских усилий по инструментализации и ускорению использования ложных обвинений для цензуры, направленной против любой точки зрения, критикующей Израиль”.



Группа StopAntisemitism в ответ заявила: “Интересно, как вы всегда находите маргинальных евреев, которые выступают против IHRA, но НИКОГДА не замечаете 90+% евреев, которые за IHRA. Почему?”



Другие пользователи платформы обвинили актера Marvel в антисемитизме, посоветовав ему “заниматься актерским мастерством”. Дэвид Дрейман, фронтмен группы Disturbed, написал: “Какой ты шарлатан. Сними маску, Марк. Ты просто обычный антисемит, маскирующийся под “правозащитника”.



“‘The IHRA working definition is a culmination of lobbying efforts to instrumentalize and accelerate the use of false accusations in order to censor protected speech, to target any sort of viewpoint that is critical of Israel, and to chill one side of an important political… https://t.co/vMNPtsvkkj — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 8, 2023

Статья Intercept, опубликованная во вторник, процитировала Лину Асси, менеджера по защите прав американской юридической организации Палестины. Асси также утверждает, что определение IHRA используется для того, чтобы сказать, что “любой, кто поддерживает права палестинцев, является антисемитом”. Это заявление Руффало также включил в свой твит с цитатой. В статье также утверждается, что это определение “использовалось для оправдания карательных мер против сторонников Палестины в Европе”.В ноябре прошлого года Руффало опубликовал еще одну статью, в которой призвал ООН не принимать это определение. Статья принадлежала “Аль-Джазире”, и в ней говорилось, что определение “используется для сдерживания свободы слова и защиты израильского правительства от ответственности за свои действия”.