Марк Руффало поддержал статью с критикой определения антисемитизма IHRA

Актер Marvel Марк Руффало в четверг опубликовал в своем аккаунте Twitter статью, в которой попытался аннулировать определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA). Актер опубликовал отрывок из статьи The Intercept, в которой утверждается, что определение IHRA является “кульминацией лоббистских усилий по инструментализации и ускорению использования ложных обвинений для цензуры, направленной против любой точки зрения, критикующей Израиль”.



Группа StopAntisemitism в ответ заявила: “Интересно, как вы всегда находите маргинальных евреев, которые выступают против IHRA, но НИКОГДА не замечаете 90+% евреев, которые за IHRA. Почему?”



Другие пользователи платформы обвинили актера Marvel в антисемитизме, посоветовав ему “заниматься актерским мастерством”. Дэвид Дрейман, фронтмен группы Disturbed, написал: “Какой ты шарлатан. Сними маску, Марк. Ты просто обычный антисемит, маскирующийся под “правозащитника”.



