



Крушение лодки с мигрантами на Ла-Манше: возросло число жертв

В результате крушения лодки в Ла-Манше число погибших мигрантов возросло до шести человек.



Французские власти подтверждают информацию о спасении еще около 50-ти мигрантов.



Спасательная операция с участием пяти французских кораблей, одного вертолета и двух британских кораблей стартовала утром, 12 августа.



Лодка затонула у берегов Северной Франции. По словам источника в экстренных службах, мигранты погибли около 5 утра. Лодка перевернулась из-за плохих погодных условий.



На борту находились около 66 человек, из которых 11 до сих пор считаются пропавшими без вести.