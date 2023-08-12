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Крушение лодки с мигрантами на Ла-Манше: возросло число жертв
12.08.2023 21:01 Алина Груднева

Крушение лодки с мигрантами на Ла-Манше: возросло число жертв

В результате крушения лодки в Ла-Манше число погибших мигрантов возросло до шести человек.

Французские власти подтверждают информацию о спасении еще около 50-ти мигрантов.

Спасательная операция с участием пяти французских кораблей, одного вертолета и двух британских кораблей стартовала утром, 12 августа.

Лодка затонула у берегов Северной Франции. По словам источника в экстренных службах, мигранты погибли около 5 утра. Лодка перевернулась из-за плохих погодных условий.

На борту находились около 66 человек, из которых 11 до сих пор считаются пропавшими без вести.

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