



Кровь стынет в жилах: акула во Флориде преследовала двух байдарочников

У побережья Флориды огромная акула преследовала двух байдарочников.



Соответствующий момент засняли на видео.



Это произошло между Багамскими островами и Лейк-Уорт. Сначала любопытная акула подобралась к женщине, которая гребла на байдарке. Хищник проплыл совсем рядом, но отдыхающая не растерялась и подгребла к лодке, где оказалась в безопасности.



Она призналась в интервью FOX 35 News, что почувствовала несколько ударов по нижней части своей доски. Между тем, акула заметила вторую цель - мужа спасшейся женщины. Он не понял, что происходит, пока ему не крикнули посмотреть на плавник.



К счастью, инцидент завершился благополучно, а хищник отправился в глубины. Отдыхающие предположили, что это была акула-молот.

