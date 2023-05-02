



"Конец света": женщина из Газы после побега из Судана



Сотни людей были убиты после того, как 15 апреля в результате борьбы за власть между суданской армией и военизированными силами быстрого развертывания (RSF) разгорелся конфликт.



Когда в ее районе в столице Судана Хартуме закрыли мосты, палестинская студентка-медик Нур Куллаб подумала, что это просто очередной протест.



Не успела она понять, что происходит, как электричество и вода были отключены под грохот выстрелов и ракет, рассказала Куллаб агентству Рейтер в доме своей семьи в Хан-Юнисе в секторе Газа через четыре дня после возвращения.



"Я вышла из дома, рикш не было, только машины, и никто не остановился для меня, промышленная зона горела, магазины были закрыты. Я чувствовал ужас, как будто наступил конец света", - сказала 25-летняя Куллаб.



"Когда видишь разбросанные направо и налево трупы, расчлененных людей, сожженные банки, чувствуешь, что это совершенно небезопасно", - сказала она.

