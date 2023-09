КНДР сымитировала ядерный удар

Северная Корея провела военные учения, в ходе которых имитировала тактическую ядерную атаку на соседние территории.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



В ходе учений в КНДР запустили две крылатые ракеты большой дальности с муляжем ядерных боеголовок. Согласно заявлениям местных властей, те преодолели 1500 км на высоте 150 метров.



Имитация ядерного удара была проведена в ответ на масштабные военные учения США и Южной Кореи.





North Korea simulated a tactical nuclear attack during exercises..2 long-range cruise missiles equipped with mock atomic warheads were launched.

