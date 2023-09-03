КНДР сымитировала ядерный удар
Северная Корея провела военные учения, в ходе которых имитировала тактическую ядерную атаку на соседние территории.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В ходе учений в КНДР запустили две крылатые ракеты большой дальности с муляжем ядерных боеголовок. Согласно заявлениям местных властей, те преодолели 1500 км на высоте 150 метров.
Имитация ядерного удара была проведена в ответ на масштабные военные учения США и Южной Кореи.
North Korea simulated a tactical nuclear attack during exercises..2 long-range cruise missiles equipped with mock atomic warheads were launched.— Bharat Verma 🇮🇳 (@Imbharatverma) September 3, 2023
They flew 1500 km at a 150-meter altitude.#UnitedStates #SouthKorea #NorthKorea #KimJong pic.twitter.com/rsuZCEbl35