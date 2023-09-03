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КНДР сымитировала ядерный удар
03.09.2023 10:39 Алина Груднева

КНДР сымитировала ядерный удар

Северная Корея провела военные учения, в ходе которых имитировала тактическую ядерную атаку на соседние территории.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В ходе учений в КНДР запустили две крылатые ракеты большой дальности с муляжем ядерных боеголовок. Согласно заявлениям местных властей, те преодолели 1500 км на высоте 150 метров. 

Имитация ядерного удара была проведена в ответ на масштабные военные учения США и Южной Кореи.

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