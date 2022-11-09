



KFC в Германии предложило "насладиться хрустящей курицей" в Хрустальную ночь

Сеть ресторанов быстрого питания KFC сегодня вызвала бурю негодования в Германии, упомянув Хрустальную ночь в своей рекламе.



В сообщении от сети была представлена ​​​​специальная распродажа под заголовком: "В День памяти Хрустальной ночи побалуйте себя хрустящей курицей".



Тысячи клиентов получили сообщение на свои мобильные телефоны, что вызвало возмущение и замешательство в социальных сетях, сообщает "Аруц Шева".



Через несколько минут после отправки сообщения было отправлено другое сообщение, в котором говорилось: "Приносим свои извинения, из-за ошибки в нашей системе мы отправили неверное и неуместное сообщение через наше приложение. Мы очень сожалеем об этом, мы проверим наши внутренние процессы. Пожалуйста, извините за эту ошибку".



Напомним, что Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин это масштабный еврейский погром по всей нацистской Германии, который произошел 9-10 ноября 1938 года.