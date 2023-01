Катастрофа в Непале: найден черный ящик, спасатели ищут пропавших

В Непале обнаружен черный ящик потерпевшего крушение пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту. Об этом 16 января сообщил представитель аэропорта Катманду Текнат Ситаула. Он подтвердил, что спасатели, работающие на месте крушения, обнаружили как бортовой диктофон, так и регистратор полетных данных разбившегося непальского самолета. Оба регистратора находятся в хорошем состоянии и будут отправлены на анализ по рекомендации производителя, сообщил представитель.



Открытие поможет властям собрать воедино то, что пошло не так на борту самолета Yeti Airlines ATR 72, разбившегося днем ​​ранее при подлете к новому международному аэропорту Покхара. По данным полиции, самолет ATR 72 Yeti Airlines рухнул в крутое ущелье, разбился на куски и загорелся с 72 людьми на борту, когда он приближался к центральному городу Покхара в воскресенье.



“На данный момент мы отправили в больницу 63 тела, – сказал в понедельник офицер полиции А. К. Четри. “Из-за тумана поиски были приостановлены. Мы продолжили поиски пропавших без вести как только прояснилась видимость”.



На борту находились 15 иностранцев, в том числе пять индийцев, четыре россиянина, два южнокорейца и по одному пассажиру из Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии, сообщил представитель Yeti Сударшан Бартаула. Остальные были непальцами.



Власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник станет государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.



Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

A total of 68 bodies had been from plane crash site in Nepal. In addition, the black box of a crashed Nepali passenger plane was found on Monday, an official said. (source:xinhua)

