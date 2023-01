В Непале разбился пассажирский самолет: жуткие кадры

В воскресенье, 15 января, в Непале разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 72 человека.



Об этом в комментарии AFP сообщил представитель авиакомпании Yeti Airlines Сударшан Бартаула.



"На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа", - отметил он.



Самолет летел в Покхару. В настоящее время ведется спасательная операция.



Неизвестно, есть ли выжившие. Судя по кадрам с места катастрофы, после падения самолет загорелся.

A total of 68 passengers & four crew members were on board the Yeti airlines aircraft that crashed between the old airport and the Pokhara International Airport, Sudarshan #Bartaula, spokesperson of Yeti Airlines: The Kathmandu Post#nepal pic.twitter.com/ap0Q02NivV — Rahul Sisodia (@Sisodia19Rahul) January 15, 2023

Another Video.. Plane crash in #Nepal.... A #Yeti Air ATR72 aircraft flying to #Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers pic.twitter.com/kYsFdu4VyT — Jaya Mishra (@anchorjaya) January 15, 2023