Новости » Происшествия
Катастрофа в Балтиморе: иммигранты погибли, выполняя работу на мосту
29.03.2024 06:30 MIGnews.com

Катастрофа в Балтиморе: иммигранты погибли, выполняя работу на мосту

Они приехали в США за шансом на лучшую жизнь. Они нашли работу, заделывая ямы на мосту посреди ночи, и в итоге погибли в гавани Балтимора.

Шесть жертв обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки были иммигрантами из Мексики и Центральной Америки, выполнявшими изнурительную работу, за которую берутся многие иммигранты, когда контейнеровоз врезался в опорную стойку в 1:30 утра по восточному времени во вторник, и они упали в ледяную реку Патапско.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

На следующий день водолазы извлекли тела Алехандро Эрнандеса Фуэнтеса и Дорлиана Кастильо из красного пикапа, находившегося под водой.

Четверо пропали без вести и считаются погибшими: Мейнор Суазо из Гондураса, Хосе Лопес из Гватемалы, Мигель Луна из Сальвадора и еще один, чье имя не разглашается. Еще двое рабочих были спасены.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы