



Катастрофа в Балтиморе: иммигранты погибли, выполняя работу на мосту

Они приехали в США за шансом на лучшую жизнь. Они нашли работу, заделывая ямы на мосту посреди ночи, и в итоге погибли в гавани Балтимора.



Шесть жертв обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки были иммигрантами из Мексики и Центральной Америки, выполнявшими изнурительную работу, за которую берутся многие иммигранты, когда контейнеровоз врезался в опорную стойку в 1:30 утра по восточному времени во вторник, и они упали в ледяную реку Патапско.



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На следующий день водолазы извлекли тела Алехандро Эрнандеса Фуэнтеса и Дорлиана Кастильо из красного пикапа, находившегося под водой.



Четверо пропали без вести и считаются погибшими: Мейнор Суазо из Гондураса, Хосе Лопес из Гватемалы, Мигель Луна из Сальвадора и еще один, чье имя не разглашается. Еще двое рабочих были спасены.

