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Как Россия Крымский мост защищала: фото со спутника
03.01.2024 05:30 Алина Груднева

Как Россия Крымский мост защищала: фото со спутника

Россия установила дополнительную защиту на Крымском мосту из опасений, что Украина нанесет разрушительные удары водными дронами.

Соответствующий спутниковый снимок опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

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"Россия установила дополнительные заграждения вдоль Крымского моста для противодействия украинским военно-морским беспилотникам, свидетельствуют недавние спутниковые снимки", - сказал он.

Россияне установили новые барьеры вокруг опор моста, чтобы усложнить работу дронов в непосредственной близости от объекта.

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