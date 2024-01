Как Россия Крымский мост защищала: фото со спутника

Россия установила дополнительную защиту на Крымском мосту из опасений, что Украина нанесет разрушительные удары водными дронами.



Соответствующий спутниковый снимок опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Россия установила дополнительные заграждения вдоль Крымского моста для противодействия украинским военно-морским беспилотникам, свидетельствуют недавние спутниковые снимки", - сказал он.



Россияне установили новые барьеры вокруг опор моста, чтобы усложнить работу дронов в непосредственной близости от объекта.

Russia installed more barriers along the Crimean Bridge to counter Ukrainian naval drones, recent satellite imagery shows. pic.twitter.com/QRjeVUgVUN