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К смертной казни приговорен еще один иранский демонстрант
10.01.2023 17:00 Алина Груднева

К смертной казни приговорен еще один иранский демонстрант

Власти Ирана приговорили еще одного человека к смертной казни в связи с акциями протестами, вспыхнувшими в стране в связи со смертью Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Об этом сообщает Mizan Online.

К казни приговорен Джавад Роухи. Решение судебной власти может быть обжаловано.

Таким образом, количество приговоренных к казни иранцев возросло до 18 человек. Роухи обвинили в том, что он возглавил "группы бунтовщиков".

Также его признали виновным в подстрекательстве и отступничестве путем осквернения Корана.

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