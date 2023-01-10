К смертной казни приговорен еще один иранский демонстрант
Власти Ирана приговорили еще одного человека к смертной казни в связи с акциями протестами, вспыхнувшими в стране в связи со смертью Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.
Об этом сообщает Mizan Online.
К казни приговорен Джавад Роухи. Решение судебной власти может быть обжаловано.
Таким образом, количество приговоренных к казни иранцев возросло до 18 человек. Роухи обвинили в том, что он возглавил "группы бунтовщиков".
Также его признали виновным в подстрекательстве и отступничестве путем осквернения Корана.