



К смертной казни приговорен еще один иранский демонстрант

Власти Ирана приговорили еще одного человека к смертной казни в связи с акциями протестами, вспыхнувшими в стране в связи со смертью Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.



Об этом сообщает Mizan Online.



К казни приговорен Джавад Роухи. Решение судебной власти может быть обжаловано.



Таким образом, количество приговоренных к казни иранцев возросло до 18 человек. Роухи обвинили в том, что он возглавил "группы бунтовщиков".



Также его признали виновным в подстрекательстве и отступничестве путем осквернения Корана.