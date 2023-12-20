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Йеменские хути пригрозили США: "будем бомбить корабли"
20.12.2023 17:14 Алина Груднева

Йеменские хути пригрозили США: "будем бомбить корабли"

Йеменские хути разразились новыми угрозами на фоне продолжающихся их нападений на корабли в Красном море.

Предводитель поддерживаемой Ираном группировки Абдул-Малик аль-Хуси объявил о заинтересованности в "улучшении военного потенциала" для преодоления трудностей "операций". 

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"Страны на службе сионистского врага, которые перехватывают наши ракеты и беспилотники, оказывают нам услугу, приносящую нам пользу", - сказал он.

П словам Хуси, йеменские хути не намерены сидеть сложа руки, если американцы усилят свое присутствие в регионе и "нападут на Йемен".

"Мы будем бомбить их корабли. Мы предупреждаем другие страны, чтобы те не вмешивались, как американцы", - пригрозил он.

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