



Йеменские хути пригрозили США: "будем бомбить корабли"

Йеменские хути разразились новыми угрозами на фоне продолжающихся их нападений на корабли в Красном море.



Предводитель поддерживаемой Ираном группировки Абдул-Малик аль-Хуси объявил о заинтересованности в "улучшении военного потенциала" для преодоления трудностей "операций".



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"Страны на службе сионистского врага, которые перехватывают наши ракеты и беспилотники, оказывают нам услугу, приносящую нам пользу", - сказал он.



П словам Хуси, йеменские хути не намерены сидеть сложа руки, если американцы усилят свое присутствие в регионе и "нападут на Йемен".



"Мы будем бомбить их корабли. Мы предупреждаем другие страны, чтобы те не вмешивались, как американцы", - пригрозил он.