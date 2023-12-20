



Извержение вулкана в Исландии

Опасаясь серьезного события, власти эвакуировали почти 4 000 жителей рыбацкого городка Гриндавик



Вулкан на юго-западе Исландии начал извергаться, выбрасывая лаву и дым на большую территорию после нескольких недель интенсивных землетрясений, сообщает Метеорологическое управление страны.



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Опасаясь извержения, власти эвакуировали почти 4 000 жителей рыбацкого городка Гриндавик еще в ноябре, после того как в этом районе произошел "сейсмический рой" из более чем 1 000 землетрясений за 24 часа.



"Внимание: К северу от Гриндавика началось извержение вулкана Хагафелл", - сообщило Метеорологическое управление на своем сайте, отметив, что извержение началось всего в нескольких километрах от города, а трещины в земле протянулись к деревне, расположенной примерно в 40 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.



В Исландии насчитывается 33 действующих вулканов - самое большое количество в Европе.

