Новости » Происшествия
Извержение вулкана в Исландии
20.12.2023 04:30 MIGnews.com

Извержение вулкана в Исландии

Опасаясь серьезного события, власти эвакуировали почти 4 000 жителей рыбацкого городка Гриндавик

Вулкан на юго-западе Исландии начал извергаться, выбрасывая лаву и дым на большую территорию после нескольких недель интенсивных землетрясений, сообщает Метеорологическое управление страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Опасаясь извержения, власти эвакуировали почти 4 000 жителей рыбацкого городка Гриндавик еще в ноябре, после того как в этом районе произошел "сейсмический рой" из более чем 1 000 землетрясений за 24 часа.

"Внимание: К северу от Гриндавика началось извержение вулкана Хагафелл", - сообщило Метеорологическое управление на своем сайте, отметив, что извержение началось всего в нескольких километрах от города, а трещины в земле протянулись к деревне, расположенной примерно в 40 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.

В Исландии насчитывается 33 действующих вулканов - самое большое количество в Европе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы