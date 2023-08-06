



Израильскую модель выгнали из отеля в Египте

Шай Занко, являющаяся одной из самых успешных моделей Израиля, пригласила рэпера Трэвиса Скотта и его команду сопровождать ее на концерте в Египте.

Само выступление отменили, но Занко, уже прибывшая на место, решила остаться и посетить местные достопримечательности.



Однако, через день сотрудники отеля, где она остановилась, обнаружили, что она израильтянка, и в момент, когда рядом с ней не было никого из команды Скотта, ее попросили немедленно покинуть гостиницу.



“Я чувствовала себя по-настоящему униженной. За годы моей популярности, я никогда не ощущала антисемитизма и не сталкивалась с какими-либо проблемами, потому что я еврейка и израильтянка”, – поделилась Шай. “На этот раз все было иначе. Я вышла из отеля прямо в аэропорт и села на единственный рейс в Париж, хотя у меня была фотосессия в Барселоне”.