



Израиль в огне: тушение пожаров продолжится до ночи

Тушение пожаров, вспыхнувших сегодня по всей стране из-за экстремальной жары, продлится как минимум до ночи.



Об этом сообщили представители пожарно-спасательной службы.



По состоянию на 18:30, с самого утра на открытых территориях по всей стране вспыхнуло около 220 пожаров.



Основные очаги возгорания пришлись на Бейт-Ханан, Пальмахим, Шилат, Керем Махарал и Кирьят-Малахи.



"Мы находимся в разгаре важной битвы, которая будет продолжаться до ночи. Благодаря готовности и надлежащей подготовке израильской пожарно-спасательной системы, нам удалось предотвратить человеческие жертвы", - сказал комиссар пожарно-спасательной службы Эяль Каспи.



Напомним, что из-за пожаров сегодня днем перекрывались дороги. Также было нарушено движение поездов, а в районе Харель произошли перебои в подаче электроэнергии.



Из-за аномальной жары произошла перегрузка электросистемы, из-за чего во многих городах отключали свет. Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел оценку ситуации с Эялем Каспи, поблагодарив пожарных за профессиональную работу.

