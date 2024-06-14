



Из-за атаки хуситов в Красном море погиб моряк

В результате очередной атаки йеменских хуситов на торговое судно Tutor в Аденском заливе погиб моряк.



Удар по кораблю был нанесен 12 июня.



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Движение судна было остановлено. По данным Центрального командования США, также 13 июня был эвакуирован член экипажа корабля Verbena, получивший тяжелое ранение в результате атаки в Аденском заливе.



Это первый летальный случай в результате нападений хуситов с тех пор, как в марте на борту сухогруза True Confidence погибли три члена экипажа.



Ранее в США подтвердили информацию о том, что в Аденском заливе зафиксировано попадание в сухогруз Verbena, который шел под флагом Палау. Он принадлежал Украине.