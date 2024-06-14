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Из-за атаки хуситов в Красном море погиб моряк
14.06.2024 09:40 Алина Груднева

Из-за атаки хуситов в Красном море погиб моряк

В результате очередной атаки йеменских хуситов на торговое судно Tutor в Аденском заливе погиб моряк.

Удар по кораблю был нанесен 12 июня.

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Движение судна было остановлено. По данным Центрального командования США, также 13 июня был эвакуирован член экипажа корабля Verbena, получивший тяжелое ранение в результате атаки в Аденском заливе. 

Это первый летальный случай в результате нападений хуситов с тех пор, как в марте на борту сухогруза True Confidence погибли три члена экипажа. 

Ранее в США подтвердили информацию о том, что в Аденском заливе зафиксировано попадание в сухогруз Verbena, который шел под флагом Палау. Он принадлежал Украине. 

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