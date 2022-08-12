Имам-подстрекатель из Лода объявил голодовку
Обвиненный в подстрекательствах имам Лода шейх Юсеф Альбаз объявил бессрочную голодовку.
Об этом сообщает Аруц Шева.
На такой шаг он пошел в знак протеста против его содержания под стражей.
Адвокат имама сообщил Kul al-Arab, что Альбаз понял, что в израильской правовой системе нет справедливости, когда дело доходит до выражения позиции в арабском секторе, и что это несправедливый шаг, нацеленный на "затыкание ртов".
Напомним, что суд прислушался к аргументам прокуратуры и оставил имама под стражей.