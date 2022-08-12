Новости » Происшествия
Имам-подстрекатель из Лода объявил голодовку
12.08.2022 09:04 Алина Груднева

Имам-подстрекатель из Лода объявил голодовку

Обвиненный в подстрекательствах имам Лода шейх Юсеф Альбаз объявил бессрочную голодовку.

 
Об этом сообщает Аруц Шева.
 
На такой шаг он пошел в знак протеста против его содержания под стражей.
 
Адвокат имама сообщил Kul al-Arab, что Альбаз понял, что в израильской правовой системе нет справедливости, когда дело доходит до выражения позиции в арабском секторе, и что это несправедливый шаг, нацеленный на "затыкание ртов". 
 
Напомним, что суд прислушался к аргументам прокуратуры и оставил имама под стражей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы