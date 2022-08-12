



Имам-подстрекатель из Лода объявил голодовку

Обвиненный в подстрекательствах имам Лода шейх Юсеф Альбаз объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщает Аруц Шева.

На такой шаг он пошел в знак протеста против его содержания под стражей.

Адвокат имама сообщил Kul al-Arab, что Альбаз понял, что в израильской правовой системе нет справедливости, когда дело доходит до выражения позиции в арабском секторе, и что это несправедливый шаг, нацеленный на "затыкание ртов".