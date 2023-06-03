Халеви о гибели солдат на границе с Египтом: извлечем уроки
Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-майор Герци Халеви завершил оценку ситуации в зоне деятельности региональной дивизии Паран, где сегодня погибли трое военнослужащих, и еще один получил ранение.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, ему озвучили последовательность событий, произошедших в течение дня на египетской границе.
"Это серьезный инцидент, во время которого два солдата ЦАХАЛа и женщина-военнослужащая, одни из наших лучших сыновей и дочерей, погибли при выполнении оперативной деятельности по обеспечению безопасности на границе с Египтом", - сказал Халеви.
По его словам, это случилось на границе, где каждую ночь израильские военные проводят оперативные мероприятия.
"Мы тщательно и всесторонне расследуем инцидент вместе с египетской армией и извлечем необходимые уроки", - добавил он, выразив соболезнования семьям погибших.
ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, סיים לפני זמן קצר הערכת מצב בחטיבה המרחבית פארן.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 3, 2023
הרמטכ״ל תחקר במקום את השתלשלות האירועים לאורך היום יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף אליעזר טולדנו, מפקד אוגדה 80, תת-אלוף איציק כהן, וראש חטיבת תבל, תת-אלוף אפי דפרין >> pic.twitter.com/PQRrXwnfWM