



Халеви о гибели солдат на границе с Египтом: извлечем уроки

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-майор Герци Халеви завершил оценку ситуации в зоне деятельности региональной дивизии Паран, где сегодня погибли трое военнослужащих, и еще один получил ранение.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, ему озвучили последовательность событий, произошедших в течение дня на египетской границе.



"Это серьезный инцидент, во время которого два солдата ЦАХАЛа и женщина-военнослужащая, одни из наших лучших сыновей и дочерей, погибли при выполнении оперативной деятельности по обеспечению безопасности на границе с Египтом", - сказал Халеви.



По его словам, это случилось на границе, где каждую ночь израильские военные проводят оперативные мероприятия.



"Мы тщательно и всесторонне расследуем инцидент вместе с египетской армией и извлечем необходимые уроки", - добавил он, выразив соболезнования семьям погибших.

