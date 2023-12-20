



Хакеры взломали студию Spider-Man 2

Студия видеоигр, создавшая Spider-Man 2, стала жертвой масштабной хакерской атаки с целью получения выкупа.



Хакеры потребовали от принадлежащей Sony компании Insomniac, разработавшей супергеройский хит для PlayStation 5, 2 миллиона долларов за сохранение похищенной информации в тайне.



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В утечке, с которым ознакомилась BBC, говорится, что в нем содержатся личные данные сотрудников и внутренняя электронная переписка компании.



Разработчики игр, журналисты и фанаты поспешили осудить атаку, призвав других не делиться и не переиздавать контент.

