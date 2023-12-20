Новости » Происшествия
Хакеры взломали студию Spider-Man 2
20.12.2023 06:30 MIGnews.com

Хакеры взломали студию Spider-Man 2

Студия видеоигр, создавшая Spider-Man 2, стала жертвой масштабной хакерской атаки с целью получения выкупа.

Хакеры потребовали от принадлежащей Sony компании Insomniac, разработавшей супергеройский хит для PlayStation 5, 2 миллиона долларов за сохранение похищенной информации в тайне.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В утечке, с которым ознакомилась BBC, говорится, что в нем содержатся личные данные сотрудников и внутренняя электронная переписка компании.

Разработчики игр, журналисты и фанаты поспешили осудить атаку, призвав других не делиться и не переиздавать контент.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы