



Главы Чечни Рамзан Кадыров скончался – правозащитник Янгулбаев

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил о смерти главы Чечни Рамзана Кадырова. Официальной информации о смерти Кадырова пока нет.



"Кадыров умер", – коротко написал Янгулбаев в своем телеграмм-канале



За полчаса до этого на официальном телеграмм-канале Кадырова выложили видео, где он ходит под дождем.



"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", — говорится в подписи к сообщению.



15 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии.