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Главы Чечни Рамзан Кадыров скончался – правозащитник Янгулбаев
17.09.2023 15:15 Евгения Маркова

Главы Чечни Рамзан Кадыров скончался – правозащитник Янгулбаев

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил о смерти главы Чечни Рамзана Кадырова. Официальной информации о смерти Кадырова пока нет.

"Кадыров умер", – коротко написал Янгулбаев в своем телеграмм-канале

За полчаса до этого на официальном телеграмм-канале Кадырова выложили видео, где он ходит под дождем.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", — говорится в подписи к сообщению.

15 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии.

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