



Глава Samsung оправдан по обвинению в финансовых преступлениях

В понедельник, 5 февраля, южнокорейский суд оправдал председателя совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ена за финансовые преступления, связанные со спорным слиянием филиалов Samsung в 2015 году, которое укрепило его контроль над крупнейшей компанией Южной Кореи.



Суд заявил, что обвинение не смогло в достаточной степени доказать, что слияние Samsung C&T и Cheil Industries было проведено незаконно с целью усиления контроля г-на Ли над Samsung Electronics.



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Прокуроры добивались пятилетнего тюремного заключения для г-на Ли, обвиняемого в манипулировании ценами на акции и бухгалтерских махинациях. Не сразу стало ясно, будут ли они подавать апелляцию.



Г-н Ли отрицает свою вину в данном деле, описывая слияние в 2015 году как "нормальную деловую активность".

