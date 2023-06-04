



Глава Open AI не встретится с Нетаниягу в знак протеста против судебной реформы

Генеральный директор Open AI Сэм Альтман, чья компания стоит за популярным ботом ChatGPT, отказался встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время своего визита в Израиль на этой неделе.



Ynet сообщил, что офис Нетаниягу пытался согласовать встречу с Альтманом, но он им отказал в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы.



“От премьер-министра никогда не было просьбы о встрече”, – заявил в ответ представитель Канцелярии премьер-министра.

Альтман должен встретиться с президентом Ицхаком Герцогом, посетить местные офисы Microsoft и принять участие в мероприятии в Тель-Авивском университете во время пребывания в Израиле.