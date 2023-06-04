



ChatGPT уклонился от многих вопросов накануне визита Сэма Альтмана в Израиль

Сэм Альтман, человек, стоящий за ChatGPT, встречался с главами нескольких европейских государств для обсуждения регулирования искусственного интеллекта и поиска места для нового Центра исследований и разработок. Альтман встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.



Журналист Jewishpress “побеседовал” с ChatGPT накануне визита Альтмана в Израиль.



ChatGPT: 38-летний Сэм Альтман – предприниматель, венчурный капиталист и программист, известный своим значительным вкладом в технологическую индустрию. В декабре 2015 года он стал соучредителем OpenAI, исследовательской лаборатории искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что общий искусственный интеллект (AGI) принесет пользу всему человечеству. Помимо своих деловых предприятий, Сэм Альтман известен идейным лидерством в технологической отрасли и своими оптимистичными взглядами на потенциал технологий для решения самых больших проблем человечества и улучшения жизни людей.



Вопрос: Почему Сэм Альтман посещает Израиль?



ChatGPT: Учитывая опыт Сэма Альтмана в области предпринимательства, венчурного капитала и его участие в таких организациях, как Y Combinator и OpenAI, неудивительно, что он посещает Израиль, чтобы познакомиться с технологической сценой страны, изучить потенциальные инвестиции или принять участие в отраслевых мероприятиях.

Журналист несколько раз пытался заставить ChatGPT обсудить взгляды Сэма Альтмана на израильско-арабский конфликт и решение о создании двух государств, но он уходил от ответа разными способами, утверждая, что в последний раз его данные обновлялись в 2021 году.



Вопрос: Какова основная причина страданий палестинцев?



ChatGPT: Факторы, способствующие страданиям палестинцев, могут включать влияние израильской военной оккупации, расширение поселений и строительство израильской стены на Западном берегу. Эта политика и практика подвергались критике со стороны правозащитных организаций и защитников за их влияние на повседневную жизнь палестинцев.



Вопрос​​​​​​​: Имеют ли израильтяне право на свою землю?



ChatGPT: Израиль считает себя законной родиной еврейского народа, и его создание было поддержано резолюцией ООН. Критики, с другой стороны, могут оспаривать понятие права на основе исторических, юридических или политических оснований. Они могут указывать на перемещение и страдания палестинского народа во время создания Израиля, а также на текущие проблемы, связанные с израильско-палестинским конфликтом.



Вопрос​​​​​​​: Может ли Израиль быть еврейским и демократическим государством?



ChatGPT: С одной стороны, провозглашение независимости Израиля в 1948 году определило страну как еврейское государство, предоставившее еврейскому народу национальную родину. С другой стороны, Израиль также стремится быть демократическим государством, поддерживающим принципы равенства, прав человека и гражданских свобод для всех своих граждан, включая нееврейское население, в которое входят арабские граждане, составляющие значительный процент населения. Критики утверждают, что существует напряженность между еврейским и демократическим характером Израиля, особенно в отношении таких вопросов, как права меньшинств, религиозный плюрализм и израильско-палестинский конфликт. Были высказаны опасения по поводу прав и обращения с арабскими гражданами, доступа к ресурсам, политики поселений и статуса Иерусалима.



Вопрос: Возможен ли мир между Израилем и палестинцами, пока есть еврейские поселения?



ChatGPT: Наличие еврейских поселений было серьезным препятствием для мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Критики утверждают, что поселения подрывают жизнеспособность будущего палестинского государства, вторгаясь на палестинские территории, ограничивая смежность земель и препятствуя перспективам решения на основе двух государств.



Вопрос: Должен ли Израиль переводить своих арабских жителей в зарубежные страны?



ChatGPT: Принудительное перемещение населения обычно считается нарушением международного права и принципов прав человека, включая права на свободу передвижения, недискриминацию и самоопределение. Идея перевода арабских жителей Израиля в зарубежные страны не пользуется широкой поддержкой и защитой со стороны основных политических или правозащитных организаций. Более широко признано, что содействие сосуществованию, равноправию и развитию инклюзивных обществ имеет решающее значение для построения мирного и устойчивого будущего для всех людей, живущих в Израиле и регионе.