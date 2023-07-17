



Елизавета Цуркова инициировала контакт со своими похитителями



Спустя четыре месяца после похищения израильской исследовательницы Элизабет Цурков в Ираке, в воскресенье появились новые подробности об обстоятельствах ее исчезновения.



Согласно неназванным арабским источникам, на которые ссылается 12-й канал израильского ТВ, Цуркова инициировала встречу с похитителями в рамках работы над докторской диссертацией, , посвященной исследованию шиитских движений в Ираке, в том числе организации иракского шиитского лидера Моктады Садра.



Цуркова числится пропавшей без вести с конца марта. На кадрах, опубликованных одним из иракских телеканалов, предположительно запечатлены моменты, предшествовавшие ее похищению, когда она в компании мужчины выходила из кафе "Ридха Алван" в багдадском районе Карада, часто посещаемом западными туристами.



До сих пор было неясно, как шиитская группировка, обвиняемая в ее похищении, - боевики "Катаеб Хизбалла" узнали о присутствии в стране израильского исследователя.



Согласно информации 12-го канала, именно Цуркова связалась с шиитом Ахмадом Алавани и попросила о встрече с его двоюродным братом Мухаммадом Алавани, высокопоставленным боевиком "Катаеб Хизбалла".





Во время второй встречи с Цурковой эти двое узнали, что она израильтянка, и решили ее похитить, говорится в сообщении. После похищения были предприняты попытки переправить ее в Иран.



Цуркова, 36-летняя аналитик по Ближнему Востоку и докторант Принстонского университета, въехала в Ирак в конце прошлого года по российскому паспорту. С марта она числится пропавшей без вести.



По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев, предшествовавших похищению, израильские официальные лица предупреждали ее об опасности поездок в Ирак, после сообщений о ее посещениях этой страны.