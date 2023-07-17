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Елизавета Цуркова инициировала контакт со своими похитителями
17.07.2023 07:30 Аркадий Бочаровский

Елизавета Цуркова инициировала контакт со своими похитителями


Спустя четыре месяца после похищения израильской исследовательницы Элизабет Цурков в Ираке, в воскресенье появились новые подробности об обстоятельствах ее исчезновения.

Согласно неназванным арабским источникам, на которые ссылается 12-й канал израильского ТВ, Цуркова инициировала встречу с похитителями в рамках работы над докторской диссертацией, , посвященной исследованию шиитских движений в Ираке, в том числе организации иракского шиитского лидера Моктады Садра.

Цуркова числится пропавшей без вести с конца марта. На кадрах, опубликованных одним из иракских телеканалов, предположительно запечатлены моменты, предшествовавшие ее похищению, когда она в компании мужчины выходила из кафе "Ридха Алван" в багдадском районе Карада, часто посещаемом западными туристами.

До сих пор было неясно, как шиитская группировка, обвиняемая в ее похищении, - боевики "Катаеб Хизбалла" узнали о присутствии в стране израильского исследователя.

Согласно информации 12-го канала, именно Цуркова связалась с шиитом Ахмадом Алавани и попросила о встрече с его двоюродным братом Мухаммадом Алавани, высокопоставленным боевиком "Катаеб Хизбалла".


Во время второй встречи с Цурковой эти двое узнали, что она израильтянка, и решили ее похитить, говорится в сообщении. После похищения были предприняты попытки переправить ее в Иран.

Цуркова, 36-летняя аналитик по Ближнему Востоку и докторант Принстонского университета, въехала в Ирак в конце прошлого года по российскому паспорту. С марта она числится пропавшей без вести.

По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев, предшествовавших похищению, израильские официальные лица предупреждали ее об опасности поездок в Ирак, после сообщений о ее посещениях этой страны.

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