



Экс-мэр Сараево арестован по уголовному обвинению

Бывший мэр Сараево Абдула Скака, который в настоящее время является послом Боснии и Герцеговины в Катаре, был приговорен к предварительному заключению на один месяц. Ему предъявлены многочисленные уголовные обвинения, сообщил муниципальный суд Сараево.



Скака был арестован 23 мая и обвинен в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и связанных с этим преступлениях.



Прокуратура Сараево потребовала, чтобы суд постановил заключить Скаку под стражу, поскольку он может скрыться, оказать влияние на свидетелей, скрыть доказательства или совершить другие уголовные преступления, если его не задержать.



Прокуроры утверждают, что Скака совершил несколько преступлений во время своего пребывания на посту мэра в период с 2016 по 2020 год, включая незаконный найм четырех советников и растрату городских средств.



Скака, который был членом правящей Боснийской партии демократического действия (ПДД) с момента ее основания, подозревается в даче взяток в попытке обеспечить себе второй срок, заявили прокуроры.



Он также подозревается в передаче грантов неправительственным организациям, в которых работали члены его семьи, фальсификации финансовой отчетности для сокрытия денежных пожертвований и использовании муниципальных средств для установки освещения в местности, где у него есть загородный дом, заявило обвинение.



Аресту Скаки предшествовали обыски в его доме и во многих других местах Сараево.



Денис Бечирович, боснийский мусульманин, член трехстороннего президентства страны, 23 мая инициировал увольнение Скаки с поста посла в Катаре.



Скаку уже судят по отдельному делу, в котором его подозревают в коррупционных действиях с целью избрания на пост мэра. Под подозрением по этому делу проходят и другие должностные лица ПДД.



За последний месяц в Сараево по подозрению в коррупции были арестованы еще два высокопоставленных чиновника — Сенаид Мемич, посол Боснии в Малайзии, и Ибрагим Хаджибайрик, мэр столичного района Стари Град.

