Египет обеспокоен атаками в Красном море
Каир крайне обеспокоен продолжающимися нападениями на корабли в Красном море, совершаемыми хуситами.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
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"Мы крайне обеспокоены военными действиями в Красном море и их влиянием на судоходство", - сказал он.
Глава египетского внешнеполитического ведомства предупредил о серьезных последствиях потенциального расширения зоны конфликта в ближневосточном регионе.