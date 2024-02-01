



Египет обеспокоен атаками в Красном море

Каир крайне обеспокоен продолжающимися нападениями на корабли в Красном море, совершаемыми хуситами.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Египта Самех Шукри.



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"Мы крайне обеспокоены военными действиями в Красном море и их влиянием на судоходство", - сказал он.



Глава египетского внешнеполитического ведомства предупредил о серьезных последствиях потенциального расширения зоны конфликта в ближневосточном регионе.

