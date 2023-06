Дым от лесных пожаров в Канаде добрался до Европы

За последние несколько дней клубы дыма протянулись из Канады через Гренландию, Исландию и дошли до Норвегии, сообщает CNN.



Ученые из Норвежского института исследований климата и окружающей среды (NILU) зафиксировали увеличение количества дыма с помощью очень чувствительных приборов, а затем подтвердили его происхождение с помощью прогнозного моделирования. Исследователи ожидают, что в ближайшие дни дым распространится на значительные территории Европы, но вряд ли люди смогут заметить его или почувствовать запах.



По словам Николаоса Евангелия, старшего научного сотрудника NILU, норвежцы могут чувствовать запах и даже замечать дым в виде легкой дымки, но она не несет негативных последствий для здоровья.



"Пожары, распространяющиеся с таких больших расстояний, приходят очень разреженными", – сказал он в комментарии CNN.



В Канаде фиксируют более 400 активных лесных пожаров в результате климатических изменений и засухи. В результате этого воздух в США и Канаде очень загрязнен и потенциально опасен. В этом году в стране произошло 2393 лесных пожара, которые сожгли более 4,4 миллиона гектаров земли.

