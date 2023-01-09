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Двое жителей юга Израиля подозреваются в мошенничестве с недвижимостью
09.01.2023 19:02 Ольга Белозерова

Двое жителей юга Израиля подозреваются в мошенничестве с недвижимостью

Подразделение по борьбе с мошенничеством израильской полиции арестовало двух мужчин с юга страны по подозрению в попытке мошенничества с недвижимостью на миллионы шекелей.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Расследование было начато несколько месяцев назад, когда в полицию поступило сообщение о подозрении на фальсификацию документов, связанных с продажей земли в жилом комплексе в Герцлии.

Двое жителей юга в возрасте 60 и 47 лет, согласно подозрению, подделали документы на право собственности на несколько земельных участков и попытались продать их, когда земля освободилась для строительства.
 

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