



Двое жителей юга Израиля подозреваются в мошенничестве с недвижимостью

Подразделение по борьбе с мошенничеством израильской полиции арестовало двух мужчин с юга страны по подозрению в попытке мошенничества с недвижимостью на миллионы шекелей.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Расследование было начато несколько месяцев назад, когда в полицию поступило сообщение о подозрении на фальсификацию документов, связанных с продажей земли в жилом комплексе в Герцлии.



Двое жителей юга в возрасте 60 и 47 лет, согласно подозрению, подделали документы на право собственности на несколько земельных участков и попытались продать их, когда земля освободилась для строительства.

