



Двое убитых на Джербе - кузены-евреи





Двое посетителей, застреленных в результате нападения возле синагоги эль-Гриба на тунисском острове Джерба, являются двоюродными братьями-евреями: один - местный житель, а другой - турист из Франции, приехавший по случаю праздника Лаг ба-Омер.



Ночью находившиеся в синагоге евреи были эвакуированы под усиленной охраной в свои гостиницы и дома. На месте происшествия находились сотни людей, и все больше людей считают, что если бы стрелку не помешали войти на территорию комплекса, он мог бы устроить массовую бойню. В результате инцидента были также застрелены два сотрудника службы безопасности.

