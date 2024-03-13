



Добровольцы - жителям Курска и Белгорода: немедленно эвакуируйтесь

Российские добровольцы, прорвавшиеся через границу из Украины, призвали жителей город Курской и Белгородской областей немедленно эвакуироваться.



Об этом говорится в совместном заявлении Русского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода " » и Сибирского батальона.



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"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться", - сказали они.



По словам добровольцев, из-за этого они вынуждены стрелять по военным позициям, размещенным в Белгороде и Курске.



"Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курской и Белгородской областей", - добавили он.



Сразу же в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.