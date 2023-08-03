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Деньги пахнут: в Италии полицейская собака унюхала более миллиона евро
03.08.2023 17:00 Евгения Маркова

Деньги пахнут: в Италии полицейская собака унюхала более миллиона евро

Служебная собака лабрадор Элио помогла итальянским правоохранителям найти более миллиона евро наличными. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пограничную полицию Италии.

В июле недалеко от Флоренции черный лабрадор Элио вынюхал 1 075 600 евро, спрятанных в багаже пассажирки во время обычной полицейской проверки автобусов в небольшом городке Скандичи на севере Италии.

Собака предупредила своего инструктора, демонстрируя волнение, виляя хвостом вокруг сумок пассажирки. Полицейские открыли две сумки и обнаружили огромные пачки налички.

Гражданка Китая, легально проживающая в Италии, не смогла объяснить происхождение денег. Правоохранители задержали женщину и изъяли деньги. Прокуратура Флоренции приступила к расследованию инцидента.

 

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