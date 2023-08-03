



Деньги пахнут: в Италии полицейская собака унюхала более миллиона евро

Служебная собака лабрадор Элио помогла итальянским правоохранителям найти более миллиона евро наличными. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пограничную полицию Италии.



В июле недалеко от Флоренции черный лабрадор Элио вынюхал 1 075 600 евро, спрятанных в багаже пассажирки во время обычной полицейской проверки автобусов в небольшом городке Скандичи на севере Италии.



Собака предупредила своего инструктора, демонстрируя волнение, виляя хвостом вокруг сумок пассажирки. Полицейские открыли две сумки и обнаружили огромные пачки налички.



Гражданка Китая, легально проживающая в Италии, не смогла объяснить происхождение денег. Правоохранители задержали женщину и изъяли деньги. Прокуратура Флоренции приступила к расследованию инцидента.