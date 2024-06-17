



Дело арестованного в РФ журналиста WSJ передали в суд

Дело американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в "шпионаже", передали в суд.



По данным российских СМИ, рассмотрением займется Свердловский областной суд.



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Первое заседание относительно дела Гершковича назначено на 26 июня.



Ранее прокуратура РФ направила дело американца в суд после того, как пришла к выводу, что он якобы собирал для ЦРУ информацию о российском танковом заводе, говорится в заявлении российской прокуратуры.