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Дело арестованного в РФ журналиста WSJ передали в суд
17.06.2024 08:37 Алина Груднева

Дело арестованного в РФ журналиста WSJ передали в суд

Дело американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в "шпионаже", передали в суд.

По данным российских СМИ, рассмотрением займется Свердловский областной суд.

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Первое заседание относительно дела Гершковича назначено на 26 июня.

Ранее прокуратура РФ направила дело американца в суд после того, как пришла к выводу, что он якобы собирал для ЦРУ информацию о российском танковом заводе, говорится в заявлении российской прокуратуры.

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