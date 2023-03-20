



ЦАХАЛ заблокировал Хавара после теракта в воскресенье

ЦАХАЛ заблокировал территорию вокруг Хавара в воскресенье вечером после того, как Дэвид Штерн и его жена, оба олимы из США, получили огнестрельные ранения в Хавара, когда террорист обстрелял их автомобиль. По предварительным данным, в автомобиль было выпущено около 20 пуль.



Штерн, житель поселка Итамар, был переведен в больницу Медицинского центра Рабина-Бейлинсона в Петах-Тикве в состоянии средней тяжести. Его жена, которая также имеет двойное гражданство США и Израиля, получила легкие ранения в результате нападения.



После нападения Штерну, бывшему морскому пехотинцу США, удалось выстрелить в террориста, ранив его. Прибывший на место солдат одновременно выстрелил в террориста. Террорист сбежал с места преступления, но вскоре был пойман израильскими силами безопасности.



По сообщениям палестинских СМИ, террорист был идентифицирован как Лайт Надим Нассар, житель деревни Мадама к юго-западу от Шхема.



Позже вечером ЦАХАЛ заблокировал территорию вокруг города, чтобы предотвратить беспорядки из мести, подобные тем, которые последовали за предыдущим террористическим актом в Хавара.



Нападение произошло ровно через три недели после того, как два брата из Хар-Брача, были убиты в результате теракта в Хавара.