



Новый теракт в Хавара: есть раненые

Два человека получили ранения в результате стрельбы в воскресенье днем ​​в городе Хавара в Самарии.



Террорист открыл огонь по проезжающему израильскому автомобилю и скрылся с места происшествия. В машине, подвергшейся нападению, насчитали 21 пулевое отверстие.



Один из пострадавших, 30-летний мужчина, находится в критическом состоянии, получив серьезную травму головы. Ему оказала скорую помощь служба “Маген Давид Адом”, после чего его доставили в больницу “Бейлинсон”.



Сообщается, что пострадавшие, находящиеся в шоковом состоянии, смогли позвать на помощь.



Израильские силы безопасности обнаружили в районе инцидента пистолет-пулемет Carlo, который производится в местах, находящихся под управлением Палестины.



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