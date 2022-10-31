



ЦАХАЛ: солдат не бросал камни в коллег

Армия обороны Израиля отказывается от обвинений в адрес военнослужащего, задержанного на прошлой неделе по подозрению в бросании камней в коллег во время акции протеста, когда он находился в отпуске.

Министр обороны Бени Ганц принес свои извинения.

28 октября к югу от горы Хеврон палестинцы и израильтяне забросали камнями бойцов Армии обороны Израиля. По подозрению в причастности к инциденту был задержан военнослужащий, который находился в этот момент в отпуске.