



Солдат ЦАХАЛа арестован по подозрению в бросании камней

В пятницу, 28 октября, к югу от горы Хеврон палестинцы и израильтяне забросали камнями бойцов Армии обороны Израиля.

По данным "Кан", по подозрению в причастности к нападению был арестован солдат ЦАХАЛа, находившийся в отпуске.

"Это серьезный инцидент, который будет рассмотрен самым тщательным образом. Мы не позволим кому-либо причинить вред солдатам ЦАХАЛа, выполняющим свои обязанности по обеспечению безопасности Израиля", - сказал министр обороны Бени Ганц.