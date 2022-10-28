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Солдат ЦАХАЛа арестован по подозрению в бросании камней
28.10.2022 12:22 Алина Груднева

Солдат ЦАХАЛа арестован по подозрению в бросании камней

В пятницу, 28 октября, к югу от горы Хеврон палестинцы и израильтяне забросали камнями бойцов Армии обороны Израиля.

 
По данным "Кан", по подозрению в причастности к нападению был арестован солдат ЦАХАЛа, находившийся в отпуске.
 
"Это серьезный инцидент, который будет рассмотрен самым тщательным образом. Мы не позволим кому-либо причинить вред солдатам ЦАХАЛа, выполняющим свои обязанности по обеспечению безопасности Израиля", - сказал министр обороны Бени Ганц.
 

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