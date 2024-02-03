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Бомба взорвалась у здания министерства труда в Афинах, пострадавших нет
03.02.2024 15:59 MIGnews.com

Бомба взорвалась у здания министерства труда в Афинах, пострадавших нет

В субботу, 3 февраля в центре Афин у здания министерства труда Греции сработало взрывное устройство, но никто не пострадал, сообщила греческая полиция.

Неизвестный позвонил в одну из греческих газет и сообщил, что в министерстве заложена бомба. По словам полицейских, перед взрывом, в результате которого было повреждено здание и выбиты окна, полиция оцепила район.

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Звонивший сказал, что за нападением стоит неизвестная ранее партизанская группировка, сообщил представитель полиции на условиях анонимности.

Полиция начала расследование инцидента.
 

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