



Бомба взорвалась у здания министерства труда в Афинах, пострадавших нет

В субботу, 3 февраля в центре Афин у здания министерства труда Греции сработало взрывное устройство, но никто не пострадал, сообщила греческая полиция.



Неизвестный позвонил в одну из греческих газет и сообщил, что в министерстве заложена бомба. По словам полицейских, перед взрывом, в результате которого было повреждено здание и выбиты окна, полиция оцепила район.



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Звонивший сказал, что за нападением стоит неизвестная ранее партизанская группировка, сообщил представитель полиции на условиях анонимности.



Полиция начала расследование инцидента.

