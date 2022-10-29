Бойня на дорогах: в Израиле представили статистику по погибшим с начала года
С начала 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях в Израиле погиб 281 человек.
Об этом сообщает Ассоциация "Зеленый свет".
Среди погибших, 60 — мотоциклисты и водители скутеров.
"Мы должны улучшить условия езды в Израиле, адаптировать инфраструктуру и для мотоциклистов, поощрять использование систем безопасности для двухколесных транспортных средств и повышать осведомленность о безопасном вождении", - сказал адвокат, генеральный директор ассоциации Янив Яаков.