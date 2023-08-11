



Боевики ИГИЛ напали на автобус с сирийскими военными: 20 погибших

Боевики террористической группировки ИГИЛ устроили засаду на автобус с солдатами на востоке Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает Al Jazeera.



В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Великобритании, сообщили в пятницу о 23 погибших и 10 раненых солдатах в результате нападения на пустынную дорогу близ города Маядин в провинции Дер-аз-Зор, граничащей с Ираком.



Другие группы сирийских активистов заявили, что 20 солдат были убиты, много раненых.



Сообщается, что засаду устроили боевики ИГИЛ. Издание пишет, что "десятки других солдат" пропали без вести после того, как вооруженные люди оцепили автобус и открыли огонь. Нападение стало самой смертоносной атакой со стороны ИГИЛ в этом году, отметили в центре мониторинга.



Сирийское правительство и армия не предоставили никаких комментариев по поводу этого инцидента.

