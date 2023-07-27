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Блинкен призывает к немедленному освобождению президента Нигера
27.07.2023 07:09 Евгения Маркова

Блинкен призывает к немедленному освобождению президента Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг призвал к немедленному освобождению президента Нигера Мохамеда Базума, пишет Reuters.

Базум был отстранен от власти, по сообщению группы военных, которые выступили по национальному телевидению западноафриканской страны поздно вечером в среду, через несколько часов после задержания главы государства в президентском дворце.

"Является ли это технически переворотом или нет, я не могу сказать, это должны сказать юристы, но это явно представляет собой попытку захватить власть силой и подорвать конституцию", — заявил Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне, призвав к немедленному освобождению Базума.
 

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