



Блинкен призывает к немедленному освобождению президента Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг призвал к немедленному освобождению президента Нигера Мохамеда Базума, пишет Reuters.



Базум был отстранен от власти, по сообщению группы военных, которые выступили по национальному телевидению западноафриканской страны поздно вечером в среду, через несколько часов после задержания главы государства в президентском дворце.



"Является ли это технически переворотом или нет, я не могу сказать, это должны сказать юристы, но это явно представляет собой попытку захватить власть силой и подорвать конституцию", — заявил Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне, призвав к немедленному освобождению Базума.

