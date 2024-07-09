"Берил" в Техасе – еще трое погибших
Власти предупредили о разрушительных ветрах, дожде и "опасных для жизни" штормовых приливах.
Более 1000 рейсов в крупнейшем аэропорту Хьюстона были отменены.
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Губернатор штата неоднократно призывал жителей не недооценивать шторм, который за несколько дней до этого привел к гибели по меньшей мере 10 человек в Карибском бассейне.
В Техасе 53-летний мужчина погиб после того, как порывистый ветер оборвал линии электропередач и повалил дерево на его дом в округе Харрис, в результате чего обрушилась крыша.
В том же округе, куда входит часть Хьюстона, 74-летняя женщина погибла после того, как дерево обрушилось на крышу ее дома. О случившемся полицию уведомила внучка женщины.
В понедельник полиция одного из пригородов Хьюстона уже начала проводить спасательные работы на воде, поскольку ураган продолжает обрушиваться на штат.
По данным американской синоптической службы AccuWeather, подобные ураганы, выходящие на сушу, в июле в Техасе случаются довольно редко.