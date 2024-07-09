



"Берил" в Техасе – еще трое погибших

Власти предупредили о разрушительных ветрах, дожде и "опасных для жизни" штормовых приливах.



Более 1000 рейсов в крупнейшем аэропорту Хьюстона были отменены.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Губернатор штата неоднократно призывал жителей не недооценивать шторм, который за несколько дней до этого привел к гибели по меньшей мере 10 человек в Карибском бассейне.



В Техасе 53-летний мужчина погиб после того, как порывистый ветер оборвал линии электропередач и повалил дерево на его дом в округе Харрис, в результате чего обрушилась крыша.



В том же округе, куда входит часть Хьюстона, 74-летняя женщина погибла после того, как дерево обрушилось на крышу ее дома. О случившемся полицию уведомила внучка женщины.



В понедельник полиция одного из пригородов Хьюстона уже начала проводить спасательные работы на воде, поскольку ураган продолжает обрушиваться на штат.



По данным американской синоптической службы AccuWeather, подобные ураганы, выходящие на сушу, в июле в Техасе случаются довольно редко.

