



Бахмут "глазами" NYT: город уничтожен до основания. Фото, видео

От штурмов и не прекращающихся атак армии РФ в Бахмуте остались сплошные руины и пожарища. То, во что превратился этот городок за год бомбардировок и обстрелов, сняли журналисты авторитетного издания The New York Times с помощью беспилотника в минувшую пятницу, 19 мая. Так, были запечатлены сожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки Бахмута.



Некогда мирный город, известный своими соляными копями и шампанским, "в значительной степени" сейчас стал пепелищем.



"То, что выглядит как утренняя дымка, расползающаяся по разрушенному горизонту, на самом деле является едким дымом, который тяжело висел после еще одной ночи беспощадных артиллерийских обстрелов", - говорится в публикации The New York Times.



Несколько оставшихся мирных жителей беспокойно двигались, пытаясь найти безопасный путь, пока россияне проводили штурмы в районе, где укрывались люди.



"В месте, наполненном смертью и разрушением, признаки жизни являются исключением. Президент (США Джо) Байден заявил в эти выходные, что около 100 тысяч российских солдат были убиты и ранены в битве за Бахмут. Украина также понесла тяжелые потери в бою, который обе стороны называют "мясорубкой"", - говорится в материале.



Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT — The New York Times (@nytimes) May 22, 2023

За последний год правительство Украины призвало жителей эвакуироваться из города с населением почти 80 тысяч человек, и, по оценкам, к марту осталось всего около 4 тысячи местных жителей.



Когда РФ усилила бомбардировки, гуманитарные группы констатировали, что работать в городе невозможно. По словам солдат, Силы обороны продолжали предлагать людям безопасный транспорт еще две недели назад, но некоторые жители отказывались уезжать.



"Когда последних украинских солдат оттеснили на все меньшую территорию у западного въезда в город, российские военные превратили некогда процветающий жилой район в тир", - пишет TNY.



Обстрел Бахмута российскими оккупантами начался около года назад. Только в декабре оккупантам удалось выйти на восточную окраину города.



Этой зимой команда The Times посетила Бахмут и увидела, что немногие оставшиеся жители в основном живут в подвальных укрытиях. Они полагались на добровольцев, которые доставляли еду и медикаменты, иногда выбираясь за дровами.



Российские оккупанты продвигались медленно, снося множество зданий до фундамента, чтобы лишить бойцов ВСУ обороняемых позиций.



К началу мая украинские защитники в основном были ограничены участком земли меньше, чем Центральный парк. Войска РФ усилили обстрел с целью вытеснить последних бойцов ВСУ дальше к окраинам.



В то время как российские оккупанты заявляют о якобы победе и взятии Бахмута, украинские защитники остаются на рубеже обороны на окраинах города.



В материале также указывается, что в Силах обороны Украины отмечают, что "гибель города - это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а еще один этап катастрофической войны".



На днях российские оккупанты заявили о якобы полной оккупации Бахмута. Официальные представители Украины опровергли данные вбросы и отметили, что бойцы ВСУ продолжают оборонять часть населенного пункта,

напоминает

РБК-Украина. В этом месяце украинские военные начали успешное продвижение под Бахмутом, и смогли освободить от оккупантов отдельные позиции. Украинские бойцы продолжают постепенное продвижение.



Как заявила замглавы Минобороны Анна Маляр, Силы обороны смогли взять Бахмут в полуокружения. Бойцы ВСУ контролируют определенные инфраструктурные, промышленные объекты и частный сектор в юго-западном районе города, в частности, район "Самолет".