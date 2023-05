От штурмов и не прекращающихся атак армии РФ в Бахмуте остались сплошные руины и пожарища. То, во что превратился этот городок за год бомбардировок и обстрелов, сняли журналисты авторитетного издания The New York Times с помощью беспилотника в минувшую пятницу, 19 мая. Так, были запечатлены сожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки Бахмута.



Некогда мирный город, известный своими соляными копями и шампанским, "в значительной степени" сейчас стал пепелищем.



"То, что выглядит как утренняя дымка, расползающаяся по разрушенному горизонту, на самом деле является едким дымом, который тяжело висел после еще одной ночи беспощадных артиллерийских обстрелов", - говорится в публикации The New York Times.



Несколько оставшихся мирных жителей беспокойно двигались, пытаясь найти безопасный путь, пока россияне проводили штурмы в районе, где укрывались люди.



"В месте, наполненном смертью и разрушением, признаки жизни являются исключением. Президент (США Джо) Байден заявил в эти выходные, что около 100 тысяч российских солдат были убиты и ранены в битве за Бахмут. Украина также понесла тяжелые потери в бою, который обе стороны называют "мясорубкой"", - говорится в материале.



Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT