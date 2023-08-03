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Автобусная авария в Мексике: более 20 погибших
03.08.2023 19:45 Евгения Маркова

Автобусная авария в Мексике: более 20 погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и еще 20 получили тяжелые травмы в результате автокатастрофы в западном прибрежном мексиканском штате Наярит рано утром в четверг, сообщили представители штата.

Местные СМИ ранее сообщали, пассажирский автобус съехал с автомагистрали в овраг.

По словам официальных лиц, авария произошла недалеко от Барранка-Бланка на автомагистрали за пределами столицы штата Тепик. Они добавили, что пассажирский автобус Elite направлялся в сторону Тихуаны.

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