



Автобусная авария в Мексике: более 20 погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и еще 20 получили тяжелые травмы в результате автокатастрофы в западном прибрежном мексиканском штате Наярит рано утром в четверг, сообщили представители штата.



Местные СМИ ранее сообщали, пассажирский автобус съехал с автомагистрали в овраг.



По словам официальных лиц, авария произошла недалеко от Барранка-Бланка на автомагистрали за пределами столицы штата Тепик. Они добавили, что пассажирский автобус Elite направлялся в сторону Тихуаны.