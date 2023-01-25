Атаку в поезде в Германии совершил палестинец
Атаковавшим пассажиров поезда в Германии оказался палестинец без гражданства, его личность не раскрывается.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление официальных лиц.
По обновленным данным, он зарезал двух пассажиров и ранил еще семерых в поезде на севере Германии. Атаковавшего удалось задержать. Мотивы злоумышленника выясняются.
Федеральная полиция Германии сообщила, что подозреваемый напал незадолго до того, как поезд прибыл на станцию Брокштедт. Среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили легкие ранения. Сам подозреваемый тоже был ранен. Его в сопровождении полиции доставили в больницу.