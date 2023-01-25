



В ФРГ в поезде напали с ножом на пассажиров: есть убитые и раненые

В Германии, на севере страны неизвестный напал с ножом на пассажиров в пригородном поезде.



Об этом сообщает Bild.



По словам правоохранителей, два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения.



Представитель федеральной полиции в северной земле Шлезвиг-Гольштейн подтвердил информацию об атаке, однако не смог назвать точное количество жертв и пострадавших.



Пресс-служба Немецкой железной дороги Deutsche Bahn сообщила, что правоохранительные органы прибыли на вокзал в Брокштедте. Начато расследование. По предварительным данным, подозреваемый арестован.