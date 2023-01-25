В ФРГ в поезде напали с ножом на пассажиров: есть убитые и раненые
В Германии, на севере страны неизвестный напал с ножом на пассажиров в пригородном поезде.
Об этом сообщает Bild.
По словам правоохранителей, два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения.
Представитель федеральной полиции в северной земле Шлезвиг-Гольштейн подтвердил информацию об атаке, однако не смог назвать точное количество жертв и пострадавших.
Пресс-служба Немецкой железной дороги Deutsche Bahn сообщила, что правоохранительные органы прибыли на вокзал в Брокштедте. Начато расследование. По предварительным данным, подозреваемый арестован.