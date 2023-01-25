Новости » Происшествия
В ФРГ в поезде напали с ножом на пассажиров: есть убитые и раненые
25.01.2023 18:57 Алина Груднева

В ФРГ в поезде напали с ножом на пассажиров: есть убитые и раненые

В Германии, на севере страны неизвестный напал с ножом на пассажиров в пригородном поезде.

Об этом сообщает Bild.

По словам правоохранителей, два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения.

Представитель федеральной полиции в северной земле Шлезвиг-Гольштейн подтвердил информацию об атаке, однако не смог назвать точное количество жертв и пострадавших.

Пресс-служба Немецкой железной дороги Deutsche Bahn сообщила, что правоохранительные органы прибыли на вокзал в Брокштедте. Начато расследование. По предварительным данным, подозреваемый арестован.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы