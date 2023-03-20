



Палестинская администрация: "молодежь" приняла немецких туристов за спецназ

Один из двух немецких туристов, на которых в субботу, 18 марта, напала толпа палестинцев, когда их машина проезжала через Шхем, сказал в воскресенье еврейским СМИ, что он искренне опасался за свою жизнь во время нападения, заявив, что толпа была "полна ненависти".



Джеральд Хетцель, один из туристов, рассказал израильским телеканалам "Кан" и "12 канал", что он бывал в Рамалле и Хевроне во время прошлых поездок в регион и приехал в Шхем по рекомендации друзей.



"Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Это была очень, очень опасная ситуация, и мы действительно думали, что они хотят нас убить", — сказал он.



«Молодые люди окружили нашу машину и начали стучать в окна и кричать на нас по-арабски. Они бросали камни в машину. Через пару минут кто-то вытащил нож и проткнул колеса автомобиля. Я не понимал, чего они хотят. Мы пытались сказать им по-английски, что мы туристы, а не израильтяне-евреи, что мы здесь, чтобы посмотреть город, но они, похоже, этого не поняли", — сказал Хетцель.

ג'ראלד הצל, התייר שהותקף בשכם אתמול, מספר: "צעירים ערבים התחילו לדפוק על החלונות ואחד מהם חיבל בגלגלים. משטרת הרשות לא הצליחה לעזור, ולמזלנו ערבי-ישראלי הוביל אותנו ברכבו ואז גם הכניס אותנו אליו. זו בעיה שהפלסטינים מחונכים לשנאה"#מהדורתחמש @mayarachlin @carmeldangor pic.twitter.com/1Gg5KMSES9 — כאן חדשות (@kann_news) March 19, 2023

Толпа стала "действительно большой" и "действительно разъяренной", сказал Хетцель, добавив, что полицейские пытались на арабском языке заставить толпу уйти."Я действительно чувствовал ненависть в их глазах и в том, как они вели себя. И они бросали камни, может быть, в два раза больше моей головы", — вспоминает Хетцель.По словам Хетцеля, силы безопасности ПА были бессильны остановить толпу и приказали туристам уезжать как можно быстрее.Затем араб-израильтянин дал знак паре следовать за ним и направился из города по небольшим улицам. После того, как они сбежали из города, израильский араб подвез пару, потому что их арендованная машина была сильно повреждена."Это не меняет всего моего взгляда на Израиль. Я думаю, что Израиль — очень дружелюбная страна. Но это определенно меняет мой взгляд на палестинцев и территории Палестинской автономии в Иудее и Самарии", — сказал Хетцель, а затем вспомнил прошлую поездку в Бейт Лехем, где он встретил группу из трех 16-летних ребят."Они сказали мне, что если они встречают еврея на улице, они хотят его убить, вот так. И я думаю, что это большая проблема, что в их образовании так много ненависти", — сказал Хетцель.Между тем, представитель службы безопасности Палестинской автономии заявил в воскресенье, что нападавшие опасались, что туристы были израильскими военными, подчеркнув, что у них "нулевая враждебность" по отношению к Германии.Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт написал в Твиттере: "Толпа, нападающая на туристов, потому что им не нравятся их номерные знаки, — это отвратительно и трусливо".Талал Двейкат, представитель палестинских сил безопасности, сказал AFP, что "у нас явно нет враждебности по отношению к стране, граждане которой посещают наши города".По словам Двейката, участники инцидента "настороженно" отнеслись к "иностранному" автомобилю, опасаясь, что им пользуются тайные израильские агенты.