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Туристы из Германии въхали в Шхем на машине мэрии Тель-Авив и были атакованы
18.03.2023 18:02 Аркадий Бочаровский

Туристы из Германии въхали в Шхем на машине мэрии Тель-Авив и были атакованы


Туристы из Германии подверглись нападению сегодня (в субботу) после того, как въехали в Шхем на  автомобиле каршеринга муниципалитета Тель-Авива. 

Двум туристам, ехавшим в автомобиле, удалось скрыться с места происшествия, и они были спасены силами безопасности. Они были доставлены для оказания медицинской помощи.

Арабские сообщения об инциденте гласят: “Израильский спецназ был обнаружен в Шхеме… Им удалось бежать. Израильская пресса утверждает, что речь идет о немецких туристах на арендованном авто из Тель-Авива”.
 

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