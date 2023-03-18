



Туристы из Германии въхали в Шхем на машине мэрии Тель-Авив и были атакованы



Туристы из Германии подверглись нападению сегодня (в субботу) после того, как въехали в Шхем на автомобиле каршеринга муниципалитета Тель-Авива.



Двум туристам, ехавшим в автомобиле, удалось скрыться с места происшествия, и они были спасены силами безопасности. Они были доставлены для оказания медицинской помощи.



Арабские сообщения об инциденте гласят: “Израильский спецназ был обнаружен в Шхеме… Им удалось бежать. Израильская пресса утверждает, что речь идет о немецких туристах на арендованном авто из Тель-Авива”.

