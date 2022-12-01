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Атаки на синагоги в ФРГ: лидер еврейского совета может быть мишенью КСИР
01.12.2022 17:06 Алина Груднева

Атаки на синагоги в ФРГ: лидер еврейского совета может быть мишенью КСИР

За серией недавних нападений на синагоги в Германии стоит Корпус стражей исламской революции.

 
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на расследование, проведенное генеральным прокурором земли Северный Рейн-Вестфалия.
 
По версии следствия, президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер подвергается повышенной опасности. Он может быть мишенью КСИР.
 
Одним из подозреваемых является мужчина немецко-иранского происхождения по имени Рамин Ю., бежавший в Иран в прошлом году.
 
"Здесь речь идет о государственном терроризме", — сказано в заявлении. 

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