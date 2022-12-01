



Атаки на синагоги в ФРГ: лидер еврейского совета может быть мишенью КСИР

За серией недавних нападений на синагоги в Германии стоит Корпус стражей исламской революции.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на расследование, проведенное генеральным прокурором земли Северный Рейн-Вестфалия.

По версии следствия, президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер подвергается повышенной опасности. Он может быть мишенью КСИР.

Одним из подозреваемых является мужчина немецко-иранского происхождения по имени Рамин Ю., бежавший в Иран в прошлом году.

"Здесь речь идет о государственном терроризме", — сказано в заявлении.