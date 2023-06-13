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Армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии
13.06.2023 20:51 Евгения Маркова

Армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии

Азербайджанские СМИ сообщают об обстреле позиций в направлении Шуши со стороны Армении.

"13 июня около 19:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении города Шуша" - пишет Азерньюс со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Также сообщается, что подразделения азербайджанской армии предприняли "адекватные ответные меры".
 

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